Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева, «Спартак» победил у СКА в Кубке Гагарина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 февраля.
1. Суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева
Футболисты пытались оспорить решение Тверского суда Москвы.
2. Брендан Рождерс возглавил «Лестер»
Шотландский специалист займет место уволенного Клода Пюэля.
3. 4 российских арены вошли в топ-10 лучших стадионов мира 2018 года
Победителя конкурса выберут в скором времени.
4. Мауро Икарди раздумывает над предложениями топ-клубов Серии А
Нападающий «Интера» рассчитывает на продолжение карьеры в Италии.
5. «Спартак» повел в серии плей-офф против СКА
В первом раунде Кубка Гагарина-2019 прошел второй игровой день.
Фото: Global Look Press