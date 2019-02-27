Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева, «Спартак» победил у СКА в Кубке Гагарина. Главные новости дня

Автор: Дмитрий Темников 0

Мамаев и Кокорин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 февраля.

1. Суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева

Футболисты пытались оспорить решение Тверского суда Москвы.

2. Брендан Рождерс возглавил «Лестер»

Шотландский специалист займет место уволенного Клода Пюэля. 

3. 4 российских арены вошли в топ-10 лучших стадионов мира 2018 года

Победителя конкурса выберут в скором времени. 

4. Мауро Икарди раздумывает над предложениями топ-клубов Серии А

Нападающий «Интера» рассчитывает на продолжение карьеры в Италии.

5. «Спартак» повел в серии плей-офф против СКА 

В первом раунде Кубка Гагарина-2019 прошел второй игровой день. 

Фото: Global Look Press

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