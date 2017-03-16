Суд отклонил апелляцию Адама Джонсона по делу о связи с несовершеннолетней

Суд отклонил апелляцию бывшего полузащитника сборной Англии Адама Джонсона. Футболист ранее был приговорен к шести годам заключения за сексуальную связь с 15-летней фанаткой.

Суд в Лондоне отклонил апелляцию, которая основывалась на том, что известность осужденного могла использоваться против него при рассмотрении дела.

Апелляционный суд посчитал, что футболист воспользовался своей известностью, чтобы вступить в связь с ребенком. Апелляционный суд не согласился с тем, что судьи, выносивший приговор, не учли частичное признание вины. Футболист в ходе процесса признал, что целовал и ухаживал за несовершеннолетней, но отрицал прочие обвинения.

Ранее осужденный уже подавал апелляцию. Она рассматривалась одним судьей и была отклонена в июле прошлого года. На этот раз апелляцию рассматривали трое судей.

Повторное обращение в суд принесло футболисту расходы в размере примерно миллиона фунтов. Кроме того, его жертва может потребовать компенсацию в размере миллиона фунтов

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail