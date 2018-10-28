Суарес забил «Реалу» волшебный гол, положив мяч в ворота головой, как рукой

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в принципиальном матче 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» (5:1) отметился хет-триком. Особенно эффектным получился второй мяч уругвайского форварда, который он отправил в ворота Тибо Куртуа фантастическим ударом головой.

На 75-й минуте, при счете 2:1 в свою пользу, «Барселона» провела образцовую контратаку. Усман Дембеле в центре поля на скорости отдал пас на левый фланг на Серхио Роберто, а тот мягко набросил мяч на голову Луиса Суареса. Девятый номер каталонцев так подстроился под пас, что с места, почти с линии штрафной, отправил мяч в угол ворот «Реала».

Даже Лео Месси, присутствовавший на трибуне, так как пропускал эту игру из-за перелома руки, не стал скрывать восторга мастерством Суареса!

«Во втором тайме «Реал» собрался и забил, — заявил Луис Суарес. — Но мы отлично поработали, стали быстрее бегать, пользоваться свободными зонами. Отсутствие Месси? Конечно, было бы лучше, если бы Лео играл, ведь он лучший футболист в мире. Но мы показали, что являемся отличной командой и без Месси».

Луис Суарес стал первым игроком, забившим три мяча в «Эль класико» с марта 2014 года. Тогда хет-трик записал на свой счет именно Лео Месси. В нынешнем чемпионате у уругвайца – 7 мячей, столько же забил Месси.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 21 очком. «Реал» занимает 9-е место с 14 баллами.

Сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru вел прямую видеотрансляцию этого матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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