Стыковые матчи. СКА-Хабаровск — новичок РФПЛ

Определился первый победитель стыковых матчей нынешнего сезона. СКА-Хабаровск одержал неожиданную победу в серии и вышел в РФПЛ.

Стыковые матчи. 2-я игра.

ОРЕНБУРГ — СКА-ХАБАРОВСК — 0:0 (0:0), 3:5 — по пен.

Оренбург. 28 мая.

Стадион: «Газовик». 16267 зрителей.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш (Шогенов, 85), Афонин, Георгиев, Попович (Лобжанидзе, 55), Ойеволе.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Никифоров (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Дедечко, Друзин.

Предупреждения: Димидко (3), Дюриш (27), Казанков (40), Никифоров (93), Афонин (105)

6 (2) удары (в створ) 13 (6)

19 фолы 13

3 угловые 10

3 офсайды 0

44 % владения мячом 56

Первый матч – 0:0

Еще в первом тайме команда Роберта Евдокимова могла открывать счет в матче, но голкипер СКА отразил пенальти Благой Георгиева. Игроки из Хабаровска сумели ответить ударом в перекладину. Вторые сорок пять минут запомнились множеством борьбы в середине поля, а в дополнительное время команды действовали без риска в собственных штрафных. Серия послематчевых пенальти будет долго вспоминаться болельщикам СКА: их любимцы реализовали все свои попытки, а голкипер Довбня отбил один из ударов. Таким образом, коллектив Алексея Поддубского впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу.

Фото: официальный твиттер ФК «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»