Стыковые матчи. «СКА» и «Оренбург» мячей не забили

В первом стыковом матче «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Команды не смогли поразить ворота соперников и все решится в ответной встрече.
Стыковые матчи. 1-я встреча.
СКА-ХАБАРОВСК — ОРЕНБУРГ — 0:0
Хабаровск. 25 мая
Стадион: «имени Владимира Ленина». 10000 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасев (Друзин, 72), Лескано (Кобялко, 76), Астафьев, Микуцкис.
«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Попович, 84), Парняков, Малых, Нехайчик (Коронов, 76), Афонин, Благо, Лобжанидзе (Саная, 76), Ойеволе.
Предупреждения: Микуцкис (55), Малых (61), Удалый (74).
10 (2) удары (в створ) 9 (5)
22 фолы 11
3 угловые 3
0 офсайды 2
57 % владения мячом 43
Оба тайма прошли без преимущества какой-либо из команд. В начале второго тайма хозяева получили право на штрафной, но несмотря на мощный удар, мяч пришелся в голкипера «Оренбурга», который лишь со второй попытки сумел его зафиксировать. Встреча завершилась нулевой ничьей, и все самое интересное будет происходить в ответном матче в Оренбурге.
Фото: Твиттер «Оренбурга»
Источник: Еженедельник «Футбол»