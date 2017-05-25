Стыковые матчи. «СКА» и «Оренбург» мячей не забили

В первом стыковом матче «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Команды не смогли поразить ворота соперников и все решится в ответной встрече.

Стыковые матчи. 1-я встреча.

СКА-ХАБАРОВСК — ОРЕНБУРГ — 0:0

Хабаровск. 25 мая

Стадион: «имени Владимира Ленина». 10000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасев (Друзин, 72), Лескано (Кобялко, 76), Астафьев, Микуцкис.

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Попович, 84), Парняков, Малых, Нехайчик (Коронов, 76), Афонин, Благо, Лобжанидзе (Саная, 76), Ойеволе.

Предупреждения: Микуцкис (55), Малых (61), Удалый (74).

10 (2) удары (в створ) 9 (5)

22 фолы 11

3 угловые 3

0 офсайды 2

57 % владения мячом 43

Оба тайма прошли без преимущества какой-либо из команд. В начале второго тайма хозяева получили право на штрафной, но несмотря на мощный удар, мяч пришелся в голкипера «Оренбурга», который лишь со второй попытки сумел его зафиксировать. Встреча завершилась нулевой ничьей, и все самое интересное будет происходить в ответном матче в Оренбурге.

Фото: Твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»