Стыковые матчи. «Енисей» одержал победу над «Арсеналом»

В Красноярске «Енисей» в первом стыковом матче принимал тульский «Арсенал». Хозяева одержали неожиданную победу благодаря голу на 90-й минуте встречи.

Стыковые матчи. 1-я игра.

ЕНИСЕЙ — АРСЕНАЛ — 2:1 (1:0)

Красноярск. 25 мая

Стадион: «Центральный». 16267 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Енисей»: Опарин, Кичин, Чичерин, Васильев, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Ланин, Алиев, Иванов, Самодин (Козлов, 77), Саркисов (Малоян, 79).

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Беляев, Григалава, К. Комбаров, Думбия, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Александров, Бурчану, Шевченко.

Голы: 1:0 — Александров (11, в свои ворота), 1:1 — К. Комбаров (72), 2:1 — Малоян (90).

Предупреждения: Чичерин (31), Григалава (39), Думбия (65).

6 (2) удары (в створ) 13 (6)

19 фолы 13

3 угловые 10

3 офсайды 0

44 % владения мячом 56

Оба тайма прошли с преимуществом тульского «Арсенала». Однако уже на 11-й минуте встречи хавбек гостей Михаил Александров забил в собственные ворота. «Канониры» усиливали натиск и на 72-й минуте благодаря точному удару Кирилла Комбарова счет сравнялся. «Арсенал» продолжал давить, однако переломным моментом встречи стал гол форварда «Енисея» Артура Малояна, забитый им всего через 10 минут после выхода на замену. Команда Андрея Тихонова победила в первом стыковом матче, однако теперь им предстоит выезд в Тулу, где удержать это преимущество будет намного сложнее.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»

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