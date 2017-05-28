Стыковые матчи. «Енисей» не смог выйти в РФПЛ

Определился второй победитель стыковых матчей нынешнего сезона. «Арсенал» обыграл красноярский «Енисей».
Стыковые матчи. 2-я игра.
АРСЕНАЛ — ЕНИСЕЙ — 1:0 (1:0)
Тула. 28 мая.
Стадион: «Арсенал». 14972 зрителей.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Денисов, Григалава, Александров, Боурчану, Горбатенко, Максимов (Шевченко, 8 (Берхамов, 89), Думбия, Расич (Расов, 79).
«Енисей»: Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин, Иванов (Козлов, 67), Ланин, Алиев, Семакин, Камеш, Самодин (Малоян, 79).
Гол: 1:0 — Шевченко (29),
Предупреждения: Ланин (28), Думбия (62), Шевченко (81), Комбаров (84), Козлов (85)
6 (2) удары (в створ) 13 (6)
19 фолы 13
3 угловые 10
3 офсайды 0
44 % владения мячом 56
Первый матч – 1:2
После поражения в первом матче тулякам ничего не оставалось, как идти в атаку с самого начала игры. Весь первый тайм «Арсенал» провел в нападении, и на 30-й минуте команде повезло: Кирилл Комбаров пробил по перекладине ворот соперника, а форвард Шевченко головой переправил мяч в сетку. В оставшееся время команда Кирьякова была ближе ко второму забитому голу, но «оружейникам» не хватило точности. Минимальная победа позволила клубу из Тулы сохранить прописку в элитном дивизионе.
Фото: официальный твиттер ФК «Енисей»
Источник: Еженедельник «Футбол»