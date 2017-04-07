Стратегия-2030: «Россия должна стать 5-й в рейтинге УЕФА»

РФС разработал «Стратегию-2030» – документ, который может быть принят на заседании ведомства 8 апреля. В документе разобраны нововведения по сокращению количества команд-участниц РФПЛ, изменение лимита на легионеров и многое другое.

«Количество клубов должно быть естественно ограничено возможностью соответствовать определенным строгим требованиям для входящих в профессиональную «элиту». Лига должна состоять из клубов, способных создавать ценность продукта, а именно – иметь финансовые гарантии инвестора, обладать инфраструктурой соответствующего уровня, иметь план развития на перспективу. Одной из возможных мер может являться распространение адаптированных правил финансового Fair Play не только на футбольные клубы-участники еврокубков, но и на все футбольные клубы РФПЛ.

Учитывая сложности с финансированием профессионального футбола (преимущественно, бюджетным) и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры целесообразно допустить возможное временное снижение количества клубов в РФПЛ. Тем не менее, в оптимальном формате чемпионат России может состоять из 18 команд. Возможно временное сокращение не только количества клубов РФПЛ, но и, в целом, количества профессиональных клубов в стране.

В настоящий момент заметно доминирование в расходных бюджетах профессиональных клубов трат на заработные платы команд, зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) не адекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов, – говорится в документе. – Наблюдается искаженная конкуренция на рынке труда, очевидны сложности с отбором наиболее талантливых игроков и со стартом карьер молодых футболистов в профессиональном футболе», — говорится в официальном заявлении.

Чтобы решить эти проблемы, предлагается комплекс мер:

– в кратко– и среднесрочном периодах – рассмотрение вопроса о переходе от лимита на поле 6/5 к лимиту в заявке 10/15 в РФПЛ, а также унификация размера заявки между лигами;

– не позднее 2030 года – полная замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки;

– к 2030 году – требование по обязательному включению 4 игроков из собственной академии клуба и 4 игроков из национальной системы подготовки в заявке клубов РФПЛ;

– разработка количественных требований к ФНЛ и ПФЛ по обязательному наличию в заявке молодых игроков (до 21 года) с учетом определенных стратегических целей каждой лиги;

– разработка системы вознаграждений молодых игроков, нацеленной на развитие их мастерства

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» обозначены следующие пункты:

– место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го (цель – 5-е место);

– положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России;

– рост заполняемости стадионов в РФПЛ;

— в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018 цель — рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной сборной;

– объединение страны вокруг мотивированной сборной России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс