Странный матч с участием «Анжи» судил подставной арбитр

Организация Federbet, занимающаяся обличением подозрительных игр, выявила очередной странный матч. Турецкие СМИ узнали, что контрольную встречу между российским «Анжи» и чешской «Дуклой» обслуживал рефери, никогда не работавший на официальных матчах профессиональных мужских клубов.

Federbet зафиксировал неестественное движение коэффициентов на тотал забитых мячей больше 2,5. Ранее организация уже заявляла о ряде странных матчей с участием клубов РФПЛ на сборах в Турции и на Кипре. Во всех играх российские команды встречались с клубами из Румынии. Позднее выяснилось, что эти матчи обслуживали подставные арбитры.

Игру «Анжи» — «Дукла» обслуживал судья по имени Омер Тин. Как сообщает Ajanasspor, под этим именем на матче работал Омер Калай. Он есть в перечне рефери, аккредитованных турецкой федерацией футбола, и имеет квалификацию «городского судьи». В банке данных есть информация о двух официальных матчах, которые обслуживал Калай. В 2012 году он был ассистентом главного судьи на матчах второго женского дивизиона и чемпионата страны в категории U-14. В 2015 году Калай обслуживал товарищеский матч между венггрским «Халадашем» и румынским «Клужем».

Фото: Global Look Press

Источник: «Рейтинг Букмекеров»