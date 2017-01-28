Странные матчи «Уфы» и «Амкара» на сборах судили подставные румынские арбитры

Один действующий и три бывших румынских арбитра судили пять товарищеских матчей на сборах в Турции и Кипре, представляясь словенцами, турками и болгарами. Все эти матчи были с участием команды из Румынии и все были отмечены странными решениями арбитров.

Организация Federbet, занимающаяся борьбой с договорными играми, отметила, что во всех случаях были отмечены аномальные движения букмекерских коэффициентов.

В числе пяти матчей оказались две встречи с участием российских команд: «Клуж» — «Уфа» (2:0) и «Ботошани» — «Амкар» (3:0). В обеих играх к первым таймам добавлялось более пяти минут, в которые в ворота российского клуба назначался пенальти, который заставляли перебить после того, как он не был реализован с первой попытки.

Румынское издание приводит доказательства того, что обе встречи с участием российских клубов отсудил один и тот же человек — румынский рефери Дан Петре (на фото в левом верхнем углу). В матче «Уфы», проходившем на Кипре, он представился словенцем, а игравшему в Турции «Амкару» заявил, что он турок.

Издание утверждает, что подобные махинации были невозможны без участия организаторов матча. Те, в свою очередь, отрицают все обвинения и продолжают настаивать на том, что судьи не были румынами.

Сообщается, что арбитры уже задержаны в Румынии, а федерация футбола страны проводит расследование. Скорее всего, судьи и организаторы входят в преступный синдикат, который устраивает договорные матчи с целью выигрышей в букмекерских конторах, в том числе — нелегальных.

Фото: официальный сайт «Амкара»

Источник: Gazeta Sporturilor