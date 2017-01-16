«Сток Сити» хочет получить за Бояна Кркича около 14 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Боян Кркич

Испанский нападающий Боян Кркич выразил желание сменить команду в зимнее трансферное окно, если поступят интересные предложения. Тренер «гончаров» хочет переубедить футболиста.

По информации СМИ, на форварда «Стока» претендует «Мидлсбро».

«Сток Сити» планируют заработать на продаже форварда не меньше 13,7 миллионов евро. Отметим, что главный тренер Марк Хьюз по-прежнему рассчитывает на своего нападающего и хочет переубедить футболиста.

В 12 матчах текущего сезона АПЛ Боян четыре раза поразил ворота соперников. После 21 тура, «Сток Сити» идет на 9 строчке с 27 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: SkySports

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Никита Пронин

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