Стоимость одного поста в Instagram Криштиану Роналду составляет 400 тысяч долларов

Стала известна цена за один пост в инстаграме португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщают в одной из исследовательских компаний.

Аккаунт форварда — третий в мире по данному критерию. На 32-летнего игрока подписано 104 миллиона подписчиков, а один пост на его странице стоит порядка 400 тысяч долларов США.

Первое место по дороговизне занимает певица Селена Гомес — 122 миллиона подписчиков, 550 тысяч долларов. Второй идет актриса и фотомодель Ким Кардашьян — (100 миллионов подписчиков, 500 тысяч долларов).

Фото: Global Look Press

Источник: Hopper