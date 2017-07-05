Стоимость одного поста в Instagram Криштиану Роналду составляет 400 тысяч долларов

Автор: Дмитрий Темников 0

Роналду празднует гол

Стала известна цена за один пост в инстаграме португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщают в одной из исследовательских компаний.

Аккаунт форварда — третий в мире по данному критерию. На 32-летнего игрока подписано 104 миллиона подписчиков, а один пост на его странице стоит порядка 400 тысяч долларов США.

Первое место по дороговизне занимает певица Селена Гомес — 122 миллиона подписчиков, 550 тысяч долларов. Второй идет актриса и фотомодель Ким Кардашьян — (100 миллионов подписчиков, 500 тысяч долларов).

Фото: Global Look Press
Источник: Hopper

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