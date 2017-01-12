Стоимость «Крестовского» превысила официальную на 5,2 млрд рублей

На строительство стадиона на Крестовском потратили 48 млрд за 10 лет. Смольный перерасходовал 5,2 млрд рублей.

В августе 2016 года комитет по строительству объяснял, что 3,6 млрд рублей правительство заплатило дважды: сначала в виде предоплаты «Трансстрою», а затем уже «Метрострою». Еще миллиард Смольный потратил, надеясь впоследствии отсудить его у «Трансстроя». В такую сумму был оценен допущенный брак, объясняли в Смольном. Художественная подсветка, подключение к сетям — не входят в официальные расчеты Смольного, согласно которым стоимость арены остается неизменной — 42,8 млрд рублей.

Перерасходованные миллиарды Смольный рассчитывает отсудить у «Трансстроя». Процессы уже идут, но пока предсказать победу города сложно. Экс-подрядчик оценил свои убытки в 6,9 млрд рублей. В компании не понимают, как Смольный будет доказывать наличие брака на стадионе. По закону недоделки должна фиксировать трехсторонняя комиссия. Если Смольный выиграет в суде, 5,2 млрд или их часть вернутся в бюджет. Если нет — официальная смета вырастет. Только случится это наверняка через несколько лет, которые длятся сложные финансовые разбирательства.

Фото: Global Look Press

Источник: Фонтанка