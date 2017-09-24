Стмвен Джеррард: «Ливерпуль» должен молиться, чтобы удержать в клубе Коутиньо»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о хавбеке команды Филиппе Коутиньо. Стиви Джи оценил шансы на то, что он останется в мерсисайдском клубе.

«Как сохранить в «Ливерпуле» Коутиньо? Молиться. Филиппе является южноамериканцем, он мечтает отправиться в «Барселону». Думаю, ключевым вопросом в этой ситуации является то, попробует ли «Барселона» его снова приобрести или она этого не сделает, расстроившись сорвавшемуся трансферу в прошлый раз. Нет сомнений, что «Ливерпуль» хочет оставить у себя Коутиньо надолго. В клубе его любят.

Коутиньо создает на поле гениальные моменты. Он является игроком мирового уровня. «Барселона» за такие деньги не попыталась бы приобретать футболиста, если бы он был не мирового уровня. «Ливерпулю» нужно попытаться удерживать Филиппе настолько долго, насколько это возможно. С Коутиньо и Мане в строю команда становится одной из самых интересных в Премьер-лиге», — сказал Джеррард.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»