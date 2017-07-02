Стивен Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя

Автор: Евгений Морозов 0

Стивен Колкер

Защитник «КПР» Стивен Колкер рассказал о проблемах в своей жизни, которые помешали ему принять предложение от московского «Локомотива». Напомним, что прошлой зимой игрок был в шаге от перехода в московский клуб.

«Прошедший год стал самым тяжелым в моей жизни. У меня не было вариантов с тренировками, я страдал от игровой зависимости. Плюс к этому моя девушка потеряла мать. Я начал употреблять алкоголь. В понедельник я не помнил, что было в субботу вечером.

«Локомотив»? Мой агент и клуб настаивали на том, чтобы принять предложение московского клуба. Изначально мне показалось, что деньги «Локомотива» помогут решить все мои проблемы. Но я спросил сам у себя самого о том, что мне поможет в другой стране?

Жизнь в Москве могла стать катастрофой для меня, а ведь я еще был травмирован. Тогда тренер сказал оставаться в команде. В этот момент я готов был плакать», – рассказал Колкер.

Напомним, что британец мог оказаться в «Локомотиве» в прошедшее зимнее трансферное окно. Российская сторона хотела арендовать 25-летнего игрока до конца сезона.

Фото: Global Look Press
Источник:  Guardian.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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