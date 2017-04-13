Стивен Джеррард возглавит «молодежку» «Ливерпуля» в следующем сезоне

В начале этого года легендарный игрок «Красных» начал карьеру в качестве одного из тренеров клубной Академии. С тех пор Джеррард вместе с тренерским штабом в Киркби работает над развитием потенциала молодых игроков.

Юрген Клопп прокомментировал будущее назначение Стиви Джи: «В настоящий момент нет официального объявления, но я могу сказать, что ответ положительный. Сейчас он работает в Академии бок о бок со всеми, давая советы и проводя тренировочные сессии различного характера. Все очень довольны его работой – а более всех он сам. Джеррард станет тренером молодежной команды в следующем сезоне, я вполне уверен в этом. Но какой именно – мы скажем точно, когда это будет возможно».

За свою карьеру Стивен Джеррард провел за «Ливерпуль» 17 сезонов, в которых отыграл 710 матчей и забил 186 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: liverpoolfc.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»