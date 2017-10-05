Стивен Джеррард: «Уверен, что «Ливерпуль» закончит сезон в первой четверке»

Стивен Джеррард — легенда «Ливерпуля». Он поделился ожиданиями от выступлений команды.

«Впереди у «Ливерпуля» несколько серьезных матчей, которые он может выиграть. Сыграно всего семь матчей, и нет времени для паники. У нас замечательный тренер. Все в порядке.

Я не из тех, кто собирается выслушивать критику после семи игр. Обычно судил о результатах после 10-15 матчей в сезоне. Есть уверенность, что «Ливерпуль» закончит сезон в первой четверке», — сказал Джеррард.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»