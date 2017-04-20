Стивен Джеррард сыграет за «Ливерпуль» в товарищеском матче в следующем месяце

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард примет участие в товарищеском матче клуба против австралийского «Сиднея». Игра состоится по завершении сезона в премьер-лиге в Австралии в следующем месяце.

Вместе с Джеррардом за «красных» также сыграют Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман.

«Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду тренировать Стивена Джеррарда, я бы ответил «Да! Фантастика!»

Самое лучшее – это то, что я увидел в глазах Стивена, когда спросил его по поводу этой идеи: «Хотел бы ты сыграть?» Я думал, мне придется убеждать его. Он ответил: «Да, конечно, когда?»

Это действительно здорово. Джеррард – футболист на все 100% и на все 100% он игрок «Ливерпуля». Он с нетерпением ждет этого матча», – рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»