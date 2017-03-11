Стивен Джеррард советует «Ливерпулю» купить Обамеянга

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Обамеянг

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что мерсисайдскому клубу необходимо включиться в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Рыночная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро.

«Уверен, Обамеянг – это именно тот, кто необходим «Ливерпулю». Правда, когда он находится в такой фантастической форме, то его хотят приобрести многие клубы.

Обамеянг постоянно ищет способы для атаки, а также вечно движется на поле, что позволяет ему находить моменты для взятия ворот соперника», – сказал Джеррард.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Обамеянг забил 21 гол в 21 матче.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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