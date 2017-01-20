Стивен Джеррард назначен тренером в академии «Ливерпуля»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Джеррард

«Ливерпуль» объявил о том, что Стивен Джеррард назначен на должность тренера  в академии клуба. Свою работу он начнет в феврале.

Руководство считает, что 36-летний экс-игрок «Ливерпуля» принесет с собой бесценный опыт и знания футбола, полученные во время его потрясающей карьеры. Также он отлично разбирается во внутренней кухне команды, понимая ее философию и особенности.

Стивн Джеррард будет работать в качестве тренера в молодежном комплексе в Киркби.

«Все это дает мне прекрасную возможность учиться и развиваться в качестве тренера, и в то же время давать свои знания, идеи и опыт для молодых игроков на важном этапе своего развития», —  заявил Джеррард.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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