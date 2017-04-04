Стив Манданда может перейти в «Ливерпуль»

Французский вратарь «Кристал Пэлас» Стив Манданда может сменить клуб. В услугах игрока заинтересован английский топ-клуб.

Руководство «Ливерпуля» планирует приобрести 32-летнего футболиста ближайшим летом. Во вратаре лично заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп. О сумме трансфера предполагаемого трансфера ничего не сообщается.

В текущем сезоне Манданда провел за лондонцев всего 10 игр. Голкипер часто получает повреждения и не может в полной мере восстановиться от них.

Фото: Global Look Press

Источник: Telefoot