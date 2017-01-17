Стив Аткинс: «Нам ничего неизвестно о том, что Слуцкий может начать работать в «Челси»

Глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс прокомментировал информацию о сотрудничестве лондонского клуба и бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. «Челси» не имеет никакой информации о том, что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работу в английской команде.

«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть», — сказал Аткинс.

Ранее в английских СМИ появилась информация, что Слуцкий в скором времени может приступить к работе в «Челси».

Экс-рулевой ЦСКА в субботу посетил матч чемпионата Англии между «Челси» и «Лестером» в Лондоне.

Слуцкий покинул пост главного тренера армейского клуба после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхема», о чем было объявлено 6 декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт