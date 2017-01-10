Стеван Йоветич перешел в «Севилью» на правах аренды

Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич продолжит карьеру испанской «Севильи». Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

«Севилья» арендовала Йоветича до конца нынешнего футбольного сезона с правом дальнейшего выкупа за 14 миллионов евро.

Черногорец в этом сезоне пять раз выходил на замену в составе «Интера», но результативными действиями не отметился.

«Севилья» сейчас занимает вторую строчку с 36-ю очками. На первом месте мадридский «Реал», у которого 40 очков и матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca