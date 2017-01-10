Стеван Йоветич перешел в «Севилью» на правах аренды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стеван Йоветич

Черногорский футболист миланского «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в другой команде. Нападающий переедет в Испанию.

«Севилья» объявила об аренде форварда с Балкан. За андалусийцев 27-летний игрок будет выступать до ближайшего лета. В соглашении между испанским и итальянскими клубами есть пункт о выкупе прав на игрока после истечения срока аренды.

В «Интер» Йоветич перешел в 2015 году. За «нерадзурри» нападающий сыграл 31 матч и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Севилья»

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Дмитрий Темников
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