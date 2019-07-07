Стартовало первенство ФНЛ: «Нижний Новгород» нацелен на Премьер-лигу, а сюрприза надо ждать от «Торпедо»

Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20, в котором примет участие 20 команд, началось матчами «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (1:2), «Луч» — «Химки» (2:5). Фаворитом турнира считается «Нижний Новгород». Способны преподнести сюрпризы: «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Химки», «Енисей», «Торпедо», «Шинник» и «Чертаново».

По словам министра спорта Нижегородской области Сергей Панов, перед «Нижним Новгородом» стоит цель выйти в РПЛ. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице, а в стыковых матчах уступила место в РПЛ самарским «Крыльям Советов».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал также говорил о том, что перед командой «СКА-Хабаровск» поставлена задача по возвращению в РПЛ. В межсезонье клуб, занявший по итогам прошлого сезона 7-е место, провел активную трансферную кампанию, подписав ряд новых футболистов.

До зимних каникул команды ФНЛ проведут 25 туров, а еще 13 туров будут сыграны с 9 марта по 16 мая

По итогам прошлого сезона ФНЛ покинули петербургский «Зенит-2», новосибирская «Сибирь» и «Тюмень», а выбывший из (РПЛ) красноярский «Енисей» вернулся в ФНЛ. Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в турнире, а победитель зоны «Восток» чемпионата ПФЛ «Сахалин» отказался выступать в ФНЛ. Повышение в классе в чемпионате ПФЛ заработали «Чайка», «Нефтехимик», московское «Торпедо» и ивановский «Текстильщик», который тренирует Денис Бояринцев.

Денис Бояринцев: «Как игрок я прошел путь от второй лиги до сборной России. Меня не пугает, что я должен начинать с того же как тренер»

Особое внимание из новичков лиги привлекает «Торпедо» — в межсезонье клуб возглавил рекордсмен по количеству матчей в составе сборной России Сергей Игнашевич. В сезоне-2017/18 он входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА. По словам 39-летнего тренера, минимальная задача «Торпедо» — закрепиться в ФНЛ, он также намекнул на то, что готов вывести клуб в РПЛ. Из руководства других клубов можно выделить воронежский «Факел», чьим гендиректором стал Роман Асхабадзе, ранее работавший в московском «Спартаке».

Все участники ФНЛ сезона-2019/20: «Авангард» Курск, «Армавир», «Балтика» Калининград, «Енисей» Красноярск, «Краснодар-2», «Луч» Владивосток, «Мордовия» Саранск, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Нижний Новгород», «Ротор» Волгоград, «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» Москва, «Текстильщик» Иваново, «Томь» Томск, «Торпедо» Москва, «Факел» Воронеж, «Химки», «Чайка» Ростовская область, «Чертаново» Москва, «Шинник» Ярославль.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею