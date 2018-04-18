Стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018

Сегодня начался третий и заключительный этап продаж билетов на игры чемпионата мира в России. Продажа билетов, стартовавшая в 12.00 по московскому времени, продлится до 15 июля, до завершения ЧМ-2018.

Билеты будут продаваться в порядке живой очереди. С этого этапа доступны билеты четвертой категории, которые предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных.

Цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала – 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место – 3800 рублей, на полуфиналы – 4480 рублей.

Всего ФИФА выделила 350 тысяч билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

Больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 купили россияне и американцы, англичане – в топ-10.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ЧМ-2018

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