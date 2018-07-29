Стартовал новый сезон Премьер-лиги, Станислава Черчесова наградили орденом Александра Невского. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 июля.
1. Премьер-лига. 1-й тур. «Анжи» минимально переиграл «Урал», «Спартак» начал сезон с победы над «Оренбургом», «Ростов» победил «Ахмат» благодаря голу Сигурдарссона.
2. «Челси» согласился продать Виллиана «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро.
За «Челси» Виллиан играет с 2013 года.
3. РФС открыл дело против болельщиков «Локомотива», ухавших в адрес Витиньо.
Витиньо после Суперкубка России перешел в бразильский «Фламенго».
4. Леонардо Бонуччи вернется в «Ювентус».
В сделку также будут включены Кальдара и Игуаин.
5. Станислава Черчесова наградили орденом Александра Невского.
В Кремле проходила встреча президента РФ Владимира Путина с национальной командой.
6. Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта.
Сборная России собралась в Министерстве спорта, где им присудили почетные звания.
Фото: Global Look Press