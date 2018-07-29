Стартовал новый сезон Премьер-лиги, Станислава Черчесова наградили орденом Александра Невского. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Cherchesov

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 июля.

1. Премьер-лига. 1-й тур. «Анжи» минимально переиграл «Урал», «Спартак» начал сезон с победы над «Оренбургом», «Ростов» победил «Ахмат» благодаря голу Сигурдарссона.

2. «Челси» согласился продать Виллиана «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро.

За «Челси» Виллиан играет с 2013 года.

3. РФС открыл дело против болельщиков «Локомотива», ухавших в адрес Витиньо.

Витиньо после Суперкубка России перешел в бразильский «Фламенго».

4. Леонардо Бонуччи вернется в «Ювентус».

В сделку также будут включены Кальдара и Игуаин.

5. Станислава Черчесова наградили орденом Александра Невского. 

В Кремле проходила встреча президента РФ Владимира Путина с национальной командой.

6. Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта.

Сборная России собралась в Министерстве спорта, где им присудили почетные звания.

Фото: Global Look Press

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