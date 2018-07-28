Станислава Черчесова наградят орденом Александра Невского

Наставник сборной России Станислав Черчесов получит особую награду после успешного выступления российской сборной на домашнем ЧМ-2018. Сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с национальной командой, дошедшей нынешним летом до 1/4 финала на чемпионате мира.

В ходе встречи стало известно, что Черчесов будет награжден орденом Александра Невского. Государственная награда с таким названием существовала и в Российской империи, и в СССР.

В период президентства Дмитрия Медведева был издан указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», установивший, что орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России.

Орден Александра Невского присуждается гражданам РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru