Станислав Сухина назначен начальником команды «Локомотива»

Бывший российский судья и инспектор Станислав Сухина получил работу в «Локомотиве». Он был назначен начальником команды «красно-зеленых».

Станислав Сухина стал начальником команды «железнодорожников» и присоединится к команде после сборов.

«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», – заявил сам Сухина.

С 2013 по 2016 год, после завершения карьеры арбитра, 48-летний Сухина работал в департаменте судейства и инспектирования РФС, откуда ушел в октябре вслед за Валентином Ивановым.