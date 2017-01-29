Станислав Крицюк: «Российскому футболу нужно отказаться от бюджетных денег»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился мнением о том, какие изменения нужны российскому футболу. Голкипер затронул извечную тему финансирования команд.

«Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На все остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. Дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от ТВ-трансляций, работе с болельщиками, понятной системе детского и молодёжного футбола, подготовке специалистов.

Справедливо ли сравнивать российский и европейский футбол? Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол – все они популярны и прибыльны. Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Еще 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны – что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт «покупали», чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учетом возможных перелетов, увеличивают количество команд, выводят пару-тройку звезд из-под потолка зарплат так, чтобы не было явных лидеров и аутсайдеров и все команды были конкурентоспособными. Да и клубы все принадлежат не государству, а именно лиге, которая заинтересована заработать больше.

С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Вот если вы начнете платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям», — сказал Крицюк.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат