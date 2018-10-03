Станислав Черчесов:«Раньше меня раздражало, что игроки постоянно сидят с айфонами. Купил себе, больше не раздражает»

Автор: Владислав Маслов 0

Cherchesov

Главный тренер сборной идет в ногу со временем. К этому стремится и вся команда.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что теперь иначе относится к тому, что футболисты его команды часто пользуются телефонами.

«Я тоже пользуюсь айфонами. Раньше футболисты всегда сидели с ними, и меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил и уже не раздражает. Я не могу вернуть время назад. Ты либо идёшь с ним вместе, либо нет. Наверное, неправильно всегда говорить игрокам: „Убери это, не смотри то…“. Так ты с ними будешь в постоянном конфликте. Я пытаюсь быть на одной волне с моими футболистами. Какой там следующий шаг? Татуировки? Причёску мне уже не поменять.

Есть принципы, которыми мы не торгуем, но мы их совершенствуем. Мы должны ко всему подстраиваться. Я подстраиваюсь под игроков. Приказать им нельзя, запретить нельзя, заставить нельзя. Сегодня я футболистов могу только заинтересовать. Есть две вещи, которые мотивируют человека – страх и интерес. Страшилкой вы можете быть недолго. А вот если сотрудника реально заинтересовать, то он за счёт интереса и самомотивации выйдет на иной уровень. Ему будет интересно работать с вами, с вашей фирмой и так далее. Интерес должен присутствовать. У каждого он свой – у кого-то карьерный, у кого-то денежный. Мы тоже работаем в этом плане. Сейчас вы видите совершенно другое лицо сборной. Футболисты с удовольствием приезжают, хотят играть в сборной», — рассказал Черчесов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бизнес-онлайн

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Станислав Черчесов: «Головину нужно ещё буквально 10 дней, чтобы вернуться в общую группу»

Dzyuba

Артем Дзюба будет капитаном сборной России в играх против Турции и Чехии

Станислав Черчесов о матче против Чехии: «Мы стоим под флагом, под гимном – это не товарищеская игра, а контрольная, от ножа»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 