Станислав Черчесов:«Раньше меня раздражало, что игроки постоянно сидят с айфонами. Купил себе, больше не раздражает»

Главный тренер сборной идет в ногу со временем. К этому стремится и вся команда.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что теперь иначе относится к тому, что футболисты его команды часто пользуются телефонами.

«Я тоже пользуюсь айфонами. Раньше футболисты всегда сидели с ними, и меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил и уже не раздражает. Я не могу вернуть время назад. Ты либо идёшь с ним вместе, либо нет. Наверное, неправильно всегда говорить игрокам: „Убери это, не смотри то…“. Так ты с ними будешь в постоянном конфликте. Я пытаюсь быть на одной волне с моими футболистами. Какой там следующий шаг? Татуировки? Причёску мне уже не поменять.

Есть принципы, которыми мы не торгуем, но мы их совершенствуем. Мы должны ко всему подстраиваться. Я подстраиваюсь под игроков. Приказать им нельзя, запретить нельзя, заставить нельзя. Сегодня я футболистов могу только заинтересовать. Есть две вещи, которые мотивируют человека – страх и интерес. Страшилкой вы можете быть недолго. А вот если сотрудника реально заинтересовать, то он за счёт интереса и самомотивации выйдет на иной уровень. Ему будет интересно работать с вами, с вашей фирмой и так далее. Интерес должен присутствовать. У каждого он свой – у кого-то карьерный, у кого-то денежный. Мы тоже работаем в этом плане. Сейчас вы видите совершенно другое лицо сборной. Футболисты с удовольствием приезжают, хотят играть в сборной», — рассказал Черчесов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бизнес-онлайн