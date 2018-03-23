Станислав Черчесов: «За 30 секунд до каждого гола у нас готовилась замена, но не хватило времени выпустить свежего игрока»

Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после матча сборной России и сборной Бразилии. Наша национальная команда проиграла крупно — 0:3.

— Казалось, что вы не знали, что делать с мячом в финальной трети поля, почему много ударов издали, а в штрафной — меньше?

— Было несколько моментов, которые могли качественнее завершить, но соперник не давал много пространства.

— Денис Глушаков допускал много ошибок, разобрали с ним его игру?

— Не лучший матч сыграл Глушаков, но он старался. Его игру пока с ним не разбирали

— Что произошло с командой в том отрезке, когда пропустили три мяча?

— Если обратили внимание, за 30 секунд до каждого гола у нас готовилась замена, но не хватило времени выпустить свежего игрока. По горячим следам ни о чем не говорили. Я посмотрю повторы, и мы будем разбирать эти проблемы. Очень хорошего качества игроки у соперника. Мы сегодня настраивались на победу, говорю, как есть.

— Насколько сильно сказалось отсутствие травмированных игроков?

— Это важные для нас игроки, нужно дождаться и посмотреть, как будет развиваться их восстановление. Но мы не собираемся плакаться по тем игрокам, которых нет. Сейчас мы опять начинаем строить с нуля

— Планируете ли пригласить в сборную братьев Березуцких?

— Когда у нас был сбор после Коста-Рики мне позвонил Василий и попросил о встрече. Он объявил, что хочет завершить карьеру в сборной. Но я попросил его приостановить карьеру, а потом посмотреть на их состояние и форму. Так же и Алексей поступил. Перед Кубком Конфедераций я пообщался с ними, и они сказали, что не готовы выступать. То же самое мне сказали перед последним сбором. Ситуация обстоит таким образом, что они не готовы выступать за сборную

— Расскажите, по итогам этого матча вам понравились какие-то отдельные моменты, отдельные игроки?

— Понравились моменты отдельные, игроки отдельные, а целостности не было. Эта игра была в какой-то степени похожа на матч с Аргентиной.

— Есть ли шанс у Черышева сыграть с французами?

— Не могу ответить на этот вопрос сейчас, не знаю. Мы пригласили его на этот сбор, чтобы познакомиться с ним и понять, в каком контексте можем его использовать?

— Не считаете, что команде не хватает чистого опорника? Не того же Денисова, а хотя бы Нойштедтера?

— Вы все время то одну фамилию называете, то другую. Такое чувство, что с другими фамилиями мы выиграли по пять раз чемпионат мира и чемпионат Европы. Нойштедтер два года не играл на этой позиции, так что было бы неразумно сразу кидать его в такое пекло. На ЧЕ-2016 он играл опорника и чем он помог? После того турнира петиции писали, мол, всех разогнать, убить, а сейчас спрашиваете, где эти люди.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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