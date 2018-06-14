Станислав Черчесов: «Я уверен в своих футболистах и мне доставляет удовольствие работа с ними»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после матча-открытия ЧМ-2018. В нем российская команда уверенно разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

— Расскажите, кто вам сейчас звонил? (Черчесов на время покинул зал пресс-конференции — Ред.)

— Мне звонил глава страны, чтобы поздравить с победой меня и футболистов.

— Какие новости про травму Дзагоева?

— Он резко остановился и не мог продолжать бежать. Завтра у него будет медобследование и мы дождемся его результатов, чтобы объявить об итогах.

— Нет опасений, что после этой победы футболисты возгордятся и наденут на себя корону?

— Абсолютно нет. Мы четко понимаем, из-за чего собрались. Сегодня утром на установке было сказано, что этой игрой турнир не заканчивается, но встреча завершилась для нас очень удачно. Опыт Кубка конфедераций у нас есть, тогда мы выиграли 2:0, но это нам не помогло. Мы четко готовились и сегодняшний результат подтвердил, что мы на правильном пути. Но нам нужно готовиться сделать следующий шаг. Завтра мы просмотрим игру сборной Египта и продолжим свою подготовку. Мы не знаем, сыграет ли Мохамед Салах, с ним в составе это более качественная команда.

— Команда с самым низким рейтингом на турнире выдала впечатляющий стартовый матч. Вы так долго всех нас водили за нос?

— Столько людей за нос водить это, наверное, сложно даже для таких мастеров, как мои футболисты. Мы четко понимали, к чему мы готовимся, и что нас ждет.

— После третьего гола вы проявили чуть больше эмоций, чем обычно. Вас привыкли видеть серьезным.

— Вчера, позавчера, сегодня и дальше вы будете видеть меня таким, какой я есть. У меня такая работа, иногда она доставляет радость болельщикам, иногда нет. Вчера я был релакс и сегодня релакс. Потому что я уверен в своих футболистах и мне доставляет удовольствие работа с ними. Мне нравится, как они реагируют на все задачи, поэтому я и релакс. Чего мне напрягаться?

— Тренер гостей отметил, что сборная России ничем не удивила сегодня и играла так же, как в предыдущих матчах.

— Отчасти с этим согласен. Я понимаю, что он имел ввиду. Мы также прессинговали, опять забили со стандарта. Но мы стали компактнее, дисциплинированнее и более злее играли.

— Почему вы отдали Дзюбе честь после его гола?

— Честь разве я ему отдал после гола? Пускай будет, что мы отдали честь друг другу, чтоб никому не обиднее было. Вы были на сборах и видели, в каком состоянии он сейчас находится. Он прекрасно знает, что оно отличается от того, что было на Кубке конфедераций. Я всегда готов использовать игроков из состава. К примеру, я вчера вызывал Черышева на разговор, какие-то нюансы мы обсудили, а сегодня он вышел на поле и выполнил установку.

— Кого вы бы выделили помимо Салаха в составе сборной Египта? Рассматриваете ли вы вариант, что в случае ничьей с Египтом, вы выйдете из группы?

— Я выделю Эктора Купера, у них очень хороший и профессиональный тренер. Выделю Эль-Ненни из «Арсенала», высокого защитника из АПЛ. У них много хороших игроков, мы всех их внимательно изучаем. Я не рассматриваю такие варианты, но хочу подчеркнуть, что доволен сегодняшним выступлением своей команды и тем, как они справились с давлением. Понятное дело, что все мы разбираемся в математике, может считать, прибавлять, делить. Но в футболе этого делать нельзя. Думаю, что и тренеры других команд скажут вам то же самое.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев