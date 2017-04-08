Станислав Черчесов: «Выигрывая у Румынии, мы опускаемся в рейтинге. Не играя четыре месяца — поднимаемся. Может нам не играть?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время конференции РФС подвел итоги проделанной работы. Он отметил, что в национальной команде плавно происходит смена поколений.

«За восемь месяцев провели семь сборов и семь игр. Это всего 48 дней. Это практически ничего. За это время прошло через сборную 40 футболистов — 35 полевых и пять вратарей. На каждый сбор приезжали 20 футболистов, которые готовились к игре, и двое для знакомства. 70 % таких футболистов и задержались: Панченко, Кутепов, Васин. На примере Панченко посмотрели, на каком уровне ФНЛ. В этом году мы уже этого не делали, так как выходим на финишную прямую подготовки. Проводили игры и планировали, все великолепно отработали.

Если посмотреть, с кем мы играли: Турция, Гана, Коста-Рика, Катар, Румыния, Кот-д’Ивуар, Бельгия. Команды с разных континентов. С одной команды приходится переключаться на другую. Есть вопросы не только к футболистам, но и к себе. Надо уметь переключаться, мы не знаем, кто попадется. Следующими спарринг-партнерами будут команды Венгрии и Чили. Это будет для нас хорошей подготовкой. Все соперники высокого уровня. Мы не хотели играть с сильными соперниками. Венцом этого цикла была Бельгия, напичканная звездными игроками. Футболисты были довольны спаррингами.

Смена поколений наступила. С одной стороны, мы плавно ее провели. На Евро мы были одной из самых возрастных команд. Сейчас мы возраст уменьшили, это было сделать необходимо. С Турцией играло пять игроков в Евро-2016, с Катаром и Румынией — тоже по пять, а с Кот-д’Ивуаром — три. Стараемся все делать и анализировать в комплексе. Часто читали, что у нас проблемы — не было того или другого игрока, но мы называем это рабочими моментами. Слово проблема принципиально не говорим. У нас есть вопросы, которые надо решать, а не обсуждать. Этим мы будем заниматься.

Рейтинг ФИФА. Если он есть, к нему надо относиться серьезно. Выигрывая у Румынии, мы опускаемся в рейтинге. Не играя четыре месяца — поднимаемся. Может нам не играть? Как этот рейтинг воспринимать мы не знаем», — заявил Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»