Станислав Черчесов: «В случае крайней необходимости Василий Березуцкий продолжит выступления в сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о 34-летнем защитнике московского ЦСКА Василии Березуцком. Специалист прокомментировал решение игрока приостановить карьеру в национальной сборной.

«До игры с «Зенитом» Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. Он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста, который всегда бился за цвета российского флага. Василий – настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами.

Сейчас защитник будет выступать только в ЦСКА. Однако он вернется в команду в случае крайней необходимости. В этом я уверен на все сто процентов», — заявил Черчесов.

Напомним, сегодня Березуцкий заявил о приостановлении карьеры в сборной России. За российскую национальную команду он сыграл 101 матч.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС