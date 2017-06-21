Станислав Черчесов: «В игре с Португалией были хорошие моменты, которые нужно запомнить»

Автор: Евгений Морозов 0

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры с Португалией. Специалист отметил, что ему не стыдно за футбол в исполнении российской команды в этой встрече.

«Была хорошая поддержка и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Не обидно, что проиграли. Делали свою работу, были хорошие моменты. Их нужно запомнить, разобраться и двигаться дальше.

Команды провели два разных тайма. Соперник забил больше нас», – сказал Черчесов.

Напомним, единственный гол в этом матче забил Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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