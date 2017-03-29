Станислав Черчесов в апреле приедет в болгарский «Лудогорец»

Главный тренер сборной России нанесет дружеский визит в болгарский Разград, в котором базируется ФК «Лудогорец». Черчесов находится в товарищеских отношениях с руководством клуба.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в апреле прибудет в Болгарию, где посетит футбольный клуб «Лудогорец». 6 апреля российский специалист станет почетным гостем на открытии новой клубной базы коллектива из Разграда под названием «Гнездо орлов». В прошлом месяце Черчесов уже посещал «Лудогорец» на сборе в Турции, где долго общался с главным тренером команды Георги Дерменджиевым.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведет 5 июня против Венгрии. Так что визит Черчесова в Болгарию не скажется на работе в главной команде страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Topsport.bg