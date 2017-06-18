Станислав Черчесов: «У нас есть игроки, которые могут в зарубежные чемпионат»

Автор: Дмитрий Темников 0

Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявили о силе отечетсвенных игроков. Специалист заявил, что российские футболисты могут выступать в европейских топ-чемпионатах.

«В мое время около 90 российских игроков выступали за границей: в Италии, Испании, Германии. Но мы так и не стали чемпионами Европы или мира. Нам  не удавалось преодолеть групповой этап.

Да и сейчас у нас есть игроки, которые могут переехать в зарубежный чемпионат: Федор Смолов, например. Он стал лучшим бомбардиром в чемпионате России второй год подряд. Ведь была же информация, что он может  перейти в дортмундскую «Боруссию» и «Байер». Но не знаю, насколько это возможно», — заявил Черчесов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бомбардир.ру

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Василий Березуцкий

Станислав Черчесов: «Братья Березуцкие точно не сыграют на Кубке конфедераций»

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов: «Я не знаю, на каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная России»

черчесов станислав

Станислав Черчесов: «У меня желания натурализовать кого-то для сборной нет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 