Станислав Черчесов: «У нас есть игроки, которые могут в зарубежные чемпионат»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявили о силе отечетсвенных игроков. Специалист заявил, что российские футболисты могут выступать в европейских топ-чемпионатах.

«В мое время около 90 российских игроков выступали за границей: в Италии, Испании, Германии. Но мы так и не стали чемпионами Европы или мира. Нам не удавалось преодолеть групповой этап.

Да и сейчас у нас есть игроки, которые могут переехать в зарубежный чемпионат: Федор Смолов, например. Он стал лучшим бомбардиром в чемпионате России второй год подряд. Ведь была же информация, что он может перейти в дортмундскую «Боруссию» и «Байер». Но не знаю, насколько это возможно», — заявил Черчесов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бомбардир.ру