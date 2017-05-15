Станислав Черчесов: «У меня желания натурализовать кого-то для сборной нет»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что никогда не просил натурализовать для национальной команды какого-либо футболиста.

«Еще Маяковский писал, что с гордостью надо доставать паспорт из широких штанин, — заявил главный тренер российской сборной. — У меня желания натурализовать кого-то для сборной нет. Если бы я попросил кого то сделать паспорт, то это значит у меня появились какие-то обязательства пред этим игроком. Это означает, что я выписываю кому то абонемент означает в сборную. А абонементов в сборной у нас нет».

Сегодня Станислав Черчесов объявил расширенный состав на Кубок конфедераций. В нем оказалось два бразильца – Гильерме из «Локомотива» и Фернандес из ЦСКА, а так же Роман Нойштедтер, у которого есть немецкий паспорт.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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