Станислав Черчесов: «С удовольствием работаю в сборной и буду работать через год еще лучше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики и ответил на вопрос о возможной отставке. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

«Интересный матч получился. Нам нужно было выиграть, так что делали ставку на начало, чтобы счет был в нашу пользу. Однако потом… Голы были необязательные, плюс после 1:1 среагировали не так, как надо. Вдесятером пытались усилить атаку, чтобы хотя бы появилась возможность сыграть вничью. Комплимент команде, которая выложилась и сделала максимум из того, что могла в такой ситуации.

Готов ли я к отставке? Откуда у вас такая информация? Сейчас модно быть журналистом-инсайдером. А я с удовольствием работаю и буду работать через год еще лучше.

Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками. Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», — сказал Черчесов

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»