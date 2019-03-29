Станислав Черчесов прочтет текст «Тотального диктанта» в Таллине

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет читать текст «Тотального диктанта» в Таллине. Тренер выступит в Ласнамяэском легкоатлетическом холле – одной из трех точек «Тотального диктанта» в столице Эстонии.

«Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом.

Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею.

Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка Тотального диктанта ничем не уступает футбольному полю.

Ведь и в Тотальном диктанте, и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллинцев с титулом столицы Тотального диктанта-2019 и приглашаю поучаствовать в акции», – сказал Черчесов.

Таллин выиграл в конкурсе за право стать столицей «Тотального диктанта» в 2019 году. Автором текста станет Павел Басинский. Диктант пройдет 13 апреля.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт мэрии Таллина