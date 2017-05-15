Станислав Черчесов: «Позвонил Кокорину, Шатову, Оздоеву, Крицюку и Джанаеву сказать, что их не будет на Кубке конфедераций»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил сегодня расширенный состав команды на Кубок Конфедераций – 2017. В нем не оказалось нападающего «Зенита» Александра Кокорина и ряда других футболистов, ранее привлекавшийся к контрольным матчам.

«Я сам позвонил Шатову, Кокорину, Оздоеву, Крицюку и Джанаеву. Главный тренер должен сам сообщать такие новости игрокам. Они сами понимают, что провели неоднозначный сезон. А так не бывает, что футболист играл целый год не так как должны, а тут вдруг все изменилось», — сказал Черчесов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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