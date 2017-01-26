Станислав Черчесов посетил тренировку «Спартака»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Каррера, Черчесов

На вечерней тренировке «Спартака» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Также отметим, что Сердар Таски вернулся к тренировкам на футбольное поле.

Станислав Черчесов посетил тренировку «красно-белых» в Абу-Даби. По слова главного  тренера сборной, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе «Шейх Зайд», где проходят занятия спартаковцев.

Сердар Таски впервые с 5 декабря появился на зеленом газоне. Сегодня тренировка была посвящена бегу. В целом, пока Сердар занимается по индивидуальной программе.

«Спартак» является лидером чемпионата России. После первой половины чемпионата у команды Массимо Карерры 40 очков.

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: официальный сайт «Спартака»

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Никита Пронин

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