Станислав Черчесов: «Полуфинал? Все возможно. Вы знаете мой принцип — спокойно работать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов. Встреча прошла после объявления расширенного состава национальной команды, который будет готовиться к чемпионату мира-2018.

— У нас проходил большой анализ, ведь уже работаем почти два года. Кто-то был у национальной команды на сборе, кто-то вызывался. Выбор пал на тех, кто себя проявляет. Нам надо определяться, ведь мы вышли на финишную прямую. А по поводу корректировки: одна из таких произошла за час до того, как объявили состав. Позвонили из штаба Спартака и сказали, что Селихов не сможет принять участие на чемпионате мира. Текущий состав мы отправим в ФИФА в понедельник. Не хотелось бы, чтобы еще кто то добавился в список травмированных.

— Какой шанс попасть у тех 7 игроков, которые поедут на сборы?

— Вторая группа будет заниматься по несколько иной программе, чем у основного состава. Они будут на связи с нашим тренерским штабом.

— Почему Глушаков не в основной группе, а тот же Газинский — там?

— Здесь не надо разбираться в футболе, в последние 7 играх Юрий вошел в тот ритм, который нас устраивает. Поэтому один в основном составе, а другой нет.

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— Вам не кажется, что Глушаков нужен как лидер в раздевалке?

— Мы приняли решение из определенных наблюдений. Забил он пенальти или нет — для нас это не является ключевым фактором. Мы следим за ходом игры на протяжении какого то периода.

— Почему состав был объявлен за тур до окончания сезона в РФПЛ?

— Футболистам надо планировать, как дальше жить. Теперь они знают список. Те же, кто не попал — могут запланировать отпуск.

— Как оцените форму Чалова?

— Дело не только в хет-трике «Арсеналу». Кто как себя на сборах проявляет, тот и играет в сезоне. Еще с зимы Чалов набирал форму. Одна-две игры на уровне не делают никаких умозаключений для нас, тут важен цикл хороших игр.

— Почему были выбраны Австрия и Турция? Это было подобрано под соперников в группе?

— Мы сыграли практически со всеми континентами. Почему Австрия? Потому что мы будем там на сборе. Если брать турков, то нам это идет на руку. Южная команда, по стилю они напоминают Уругвай. А сыграть с Алжиром и т.д. — так у них все было расписано по товарищеским матчам.

— Как у Фернандеса обстоят дела с русским языком?

— Проблем нет, но если он чего-то не понимает, мы останемся с ним и говорим об этом . Это не самый главный аспект.

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— Как ваши дела с Дзюбой?

— Он говорил в интервью, о чем мы говорили на сборе. Не знаю, кто говорил о нашем с ним конфликте после КК. Если вы помните, после матча с Бразилией и Францией я сам говорил: «не хотелось бы вызывать Дзюбу и Шатова, чтобы они сумели себя проявить и набрать оптимальную форму в команде». Когда человек играет, тогда мы и обращаем на него внимание.

— Кого бы хотели видеть капитаном?

— Капитаном будет Игорь Акинфеев.

— Вы считаете сборную России одной из ведущих на грядущем турнире? У нас слишком легковесная сборная — нет Тарасова, Глушакова. Сборной не нужен человек типа Канте, Хедиры?

— Если вы сравните антропометрические данные Кузяева и Канте, то они похожи . Кроме Германии мы играли практически со всеми лидерами, вы могли сравнить нас на фоне лидеров обьективно. Быть большим — не значит отнимать мяч. Посмотрите на того же Кузяева и Головина.

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— Какой результат на ЧМ будет для нас приемлемым?

— Если барьерист думает о последнем барьере, он спотыкается на первом. В тяжелой атлетике надо начинать с легкого веса. Наш старт — группа, откуда сборная Россия давно не выходила. Что я должен ответить? Полуфинал? Все возможно. Вы знаете мой принцип — спокойно работать.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»