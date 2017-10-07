Станислав Черчесов: «Оценки игрокам давать не буду»

Главный тренер сборной России провел пресс-конференцию после игры со сборной Южной Кореи (4:2). Специалист поздравил общественность с победой и заверил, что необходимо еще много работать.

— Всех с победой! В первом тайме была рваная игра, никто не контролировал. Старались Смолов и Кокорин, выполняли обязательную программу бороться до конца. Они не сыграны, было тяжеловато, но для начала неплохо. Будем шлифовать все.

На Кубке конфедераций было более слажено, сегодня было много необязательных потерь, но не нужно рубить сгоряча. Оценки игрокам давать не буду.

— В концовке матча вы потеряли концентрацию. Обсуждали это с игроками?

— Я поздравил игроков с победой, обсудим все в спокойной обстановке после отдыха. Оба гола случились благодаря корейской атаке, поэтому не было потери концентрации.

— Над чем надо работать?

— Надо как то соединить интенсивность, мышление и технику.

— Что понравилось в матче?

— Понравился счет. Вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков — после кубка конфедераций они стали к нам более добродушно относиться. Они поверили в нас. Мы неравномерно играли, давали сопернику свободу в некоторых моментах — это не понравилось.

— Прокомментируйте выбор крайних защитников.

— Если бы Рауш и Фернандес вышли с начала, получилось бы неправильно. Команда на то и команда, чтобы в ней были и игроки основы, и игроки запаса. Игра с Динамо помогла мне заметить несколько игроков для сборной, поэтому это был не бесполезный матч.

— Что вы говорили Джикии в первом тайме, вы были недовольны его пасами поперек?

— Все не расскажешь, главное — он это понял.

— Вы просили болельщиков апплодировать, когда производили замены. Недостаточно заряжали?

— Я не хотел никого обидеть, но парни заслужили аплодисментов.

— Почему заменили Миранчука после первого тайма?

— Во втором тайме мы сменили тактику и стали играть по схеме 5-4-1. В этом и был смысл замены.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»