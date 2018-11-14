Станислав Черчесов: «Мы никогда никого не просим получать российское гражданство, если он этого не хочет»

Перед матчем сборных России и Германии состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России — Станислава Черчесова. Наставник россиян рассказал, кто займет место в воротах, а также прокомментировал вызов в сборную нападающего «Краснодара» — Ари.

— Кто сыграет на воротах?

— Лунев

— Как вы относитесь к тому, что сборная будет играть совершенно другим составом нежели на ЧМ?

— Мы не жалуемся ни на что, у всех команд бывают травмы. Понятно, что-то не радует, но те футболисты, которые были довызваны, получат шанс сыграть за сборную.

— Ваша команда перестраивается как и команда Йоахима Лева. У кого ситуация сложнее у вас или у Лева?

— Не могу сказать, что у Германии, потому что у нас четыре футболиста завершили карьеру после ЧМ. Всегда хочется быть в комфорте, но ни в одной команде такого не бывает. Не могу сравнить нашу команду с Германией.

— Вам предстоит сыграть против Германии, а затем против Швеции, какая игра для вас важнее. Я слышал, что в России критикуют натурализацию Ари, что вы можете сказать?

— Понятно, что матч с немцами — это имиджевая история. Мы никогда никого не просим получать российское гражданство, если он этого не хочет. Если футболист юридически имеет право играть за сборную, то это главное. Для вас Ари — бразилец, а для меня россиянин. К слову, Рауша мы не просили делать российский паспорт.

— Известно какие отношения вас связывают с Йоахимом Левом. На ваш взгляд, что с ними произошло на ЧМ и насколько для вас важно, что вы будете играть именно против него?

— Что касается нашей игры, понятно, что хочется играть против топ-команд. Когда у тренера топ-игроки, но иногда это играет против команды. Тот же Кроос выиграл трижды Лигу чемпионов подряд. Понятно, что дело в мотивации. Я недавно в интервью сказал, что «если у вас есть тренеры лучше чем Йоахим Лев», то это неправда. Очень сложно заменить такого тренера. Я уверен, что он сделает выводы и построит команду как на ЧМ в Бразилии.

— Чем вам памятен период игры в Германии, вы провели тут два года.

— Первая моя игра в Германии была в Лейпциге как раз. Правда это был другой матч. По сравнению с российской лигой это были жернова. Ни одна игра не проходила в полсилы. Потом я понял, что не так просто в этой Лиге играть вратарю.

— Учитывая статус немцев как топ-сборной несмотря на последние события, насколько велика вероятность, что вы завтра сыграете в 5 защитников?

— Ну у нас еще есть время подумать. Окончательное решение будет принято только сегодня. Мы стараемся не зацикливаться на одной системе.

— Вы сыграли великолепный ЧМ. Многих людей удивили в России. И даже про ведущего Ивана Урганта и его акцию «усы надежды».

— Если бы усы помогали, я бы их отрастил еще больше, чтобы мы выиграли ЧМ. Но так как усы не работают, пришлось искать другие пути для игры. Понятно, что сейчас нас больше узнают, больше задают вопросов и так далее. Для этого мы и играли, чтобы поднять российский футбол на уровень.

— Роман Павлюченко сказал, что обижен вызовом Ари. Как вы относитесь к этому?

— По прилете домой я встречусь с Ромой за рюмкой чая и мы все обсудим и вопрос закроем. Он важный человек для российского футбола.

— Долгое время не было восточно-германских команд в Бундеслиге. Вы играли тут два года и помните город. Насколько сильно изменился регион за 20 лет?

— Я пару лет назад был в Дрездене, меня пригласили на 60-летие клубу. Там построили новый стадион. Город увеличился. Я побывал в месте, где жил, проехал мимо роддома, где родился мой сын. Поэтому я не теряю связи с регионом.

Матч Германия – Россия пройдет в Лейпциге 15 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»