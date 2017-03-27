Станислав Черчесов: «Крититка бывает и после побед»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил об игре с Кот-д’Ивуаром. Специалист ответил на многочисленную критику команды.

«Критика после поражения? Бывает, критикуют и после побед. В нашем случае она неизбежна, поэтому относимся к этому с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать», — заявил Черчесов.

Напомним, в прошедшую пятницу российская сборная проиграла ивуарийцам со счетом 0:2. Следующий товарищеский матч состоится завтра в Сочи, соперник нашей национальной команды — Бельгия.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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