Станислав Черчесов: «Крититка бывает и после побед»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил об игре с Кот-д’Ивуаром. Специалист ответил на многочисленную критику команды.

«Критика после поражения? Бывает, критикуют и после побед. В нашем случае она неизбежна, поэтому относимся к этому с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать», — заявил Черчесов.

Напомним, в прошедшую пятницу российская сборная проиграла ивуарийцам со счетом 0:2. Следующий товарищеский матч состоится завтра в Сочи, соперник нашей национальной команды — Бельгия.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»