Станислав Черчесов: «Дзагоев – виртуальный футболист»

Автор: Владимир Шевелев 0

Станислав Черчесов

Товарищеские матчи позади. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игроках национальной команды.

«Я даже и не знал, что Ерохин, Кудряшов и Самедов – три игрока, которые вызываются на все сборы. Мы не зацикливаемся на этом. Если они играли во всех матчах, значит, на то есть свои причины.

Дзагоев? Да, мы его опять вызывали. Но он сыграл с травмой против «Манчестер Юнайтед», травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.

Фернандеса тоже надо смотреть в сборной, до тех пор пока он не начнет себя чувствовать спокойно. Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере.

Мы и Головина поэтому звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, понимал, чем дышит команда», – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник: телеканал «Россия 24» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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