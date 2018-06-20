Станислав Черчесов: «Для каждого соперника у сборной свой состав, поэтому против Египта играл Дзюба, а не Смолов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Египтом (3:1). После двух встреч чемпионата мира наша команда набрала 6 очков, забив 8 мячей и пропустив только 1 гол. В заключительном туре группового раунда России предстоит сыграть с Уругваем, но место в плей-офф хозяйка ЧМ-2018 себе уже обеспечила.

— Нам надо было выиграть во втором матче чемпионата мира, чтобы решить свои задачи. Египтяне тоже хотели победить. Мы знали, что соперник не всегда справляется со своими задачами, когда ему надо обязательно атаковать и забивать. А еще у нас возникали разные сложности, но потом все стало понятно – Жирков подтвердил свое участие в игре утром, травма ноги его уже не беспокоила. Так мы решили вопрос Салаха.

— Сегодня самый счастливый день в вашей жизни?

— Надеюсь, он еще предстоит. В матче против Египта мы старались совершить все, что задумывалось. Чем дольше игра длится, тем становится сложнее. На первых минутах второго тайма у нас получилась хорошая атака, которая и была реализована. Соперник стал нервничать и мы этим воспользовались — забили еще дважды. Вопрос – был ли пенальти в наши ворота — надо еще смотреть. Не готов сейчас сказать.

— Почему в основном составе вышел Дзюба, а не Смолов?

— Мы изучили не одну игру Египта. Для такого соперника лучше подходил Дзюба. Неслучайно у нас уже две победы в двух матчах, в коллективе все поддерживают друг друга, на скамейке переживают за тех, кто выходит на поле. Теперь команде надо восстановиться, подобрать раненых и готовиться к следующему матчу.

— Считаете ли вы, что Россия станет чемпионом мира, ведь забито 8 голов за два матча?

— Если бы в регламенте было написано, что тот, кто забивает 8 голов, становится чемпионом мира, то да. А так – за все победы с 5 голами или с тремя – все равно дается по три очка.

— Что скажете о Салахе?

— Я смотрю на свою команду. Моя команда меня порадовала.

— Матч с Уругваем уже ничего не решает. Насколько он важен?

— Мы провели два энергозатратных матча – с Саудовской Аравией и Египтом. Посмотрим состояние футболистов, проанализируем и примем решение. Под Уругвай надо подбирать свой состав. Тот, который поможет добиться успеха.

ЧМ-2018. Группа А. 2-й тур. Россия победила Египет и первой вышла в плей-офф

Текст: Еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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