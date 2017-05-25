Станислав Черчесов: «Акинфееву надо несколько дней на восстановление»

Сегодня началась подготовка сборной России к домашнему Кубку конфедераций. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил причины отсутствия на занятии некоторых сборников.

«Артем Дзюба сегодня тренировался в зале. Акинфеев же вышел на занятие позже. Если с Артемом это плановое, то пятка Игоря беспокоит. В последние дни он только играл в ЦСКА, на тренировках не выступал. Два-три дня ему нужно будет подлечиться», — заявил Черчесов.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. России предстоит сыграть с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ